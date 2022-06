Khởi tố 6 cán bộ BV Đa khoa Hà Đông và BV Đa khoa Ba Vì liên quan vụ Việt Á

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội xác định Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Ba Vì có sai phạm trong hoạt động tổ chức đấu thầu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Đối với Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, ngày 22/5, cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bị can là Phó trưởng khoa Dược và Trưởng khoa xét nghiệm về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 4, Điều 222 Bộ luật Hình sự.