Khởi tố 41 bị can trong đường dây lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.

Ngoài Phạm Thị Huyền Trang còn 4 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, ở quận An Dương, TP Hải Phòng).

Ngày 2/2, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh biểu dương thành tích triệt phá thành công vụ án. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.