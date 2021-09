Khởi tố 3 đối tượng câu kết làm giả 210 phiếu xét nghiệm ở quán photo

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh. KL

Từ mẫu giấy xét nghiệm test nhanh Covid-19 giả do Phan Thanh Tân thực hiện, vợ chồng Trường đã đưa công nhân qua chốt cầu Hiệp sang Hải Dương trót lọt.



Phiếu xét nghiệm giả ghi thực hiện tại Phòng khám Đa khoa Tâm Đức (địa chỉ xã Đông Các, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).



Cơ quan công an xác định rõ, nhóm đối tượng trên đã sao chép, photoshop và sử dụng máy in màu để tạo ra các phiếu xét nghiệm giả.



Từ ngày 3-8/8, Trường đặt Tân in 210 phiếu xét nghiệm giả với số tiền 800.000 đồng/tờ.



Bằng thủ đoạn này, cứ 2 ngày 1 lần, Phạm Thị Mai điền thông tin vào phiếu xét nghiệm giả, đưa cho 3 lái xe là Đào Văn Phiên (SN 1981, trú tại thôn An Lộng 2, xã Quỳnh Hoàng), Nguyễn Văn Thao (SN 1979, trú tại thôn Bắc Dũng, xã An Đồng) và Nguyễn Văn Linh (SN 1991, trú tại thôn A Sào, xã An Thái cùng ở huyện Quỳnh Phụ) đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Cầu Hiệp.



Theo cơ quan điều tra, không chỉ làm giả giấy xét nghiệm test nhanh, từ ngày 6-9/9, vợ chồng Trường và Phan Thanh Tân còn câu kết làm giả 21 giấy xét nghiệm bằng phương pháp RT- PCR. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.