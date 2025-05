Khởi tố 3 bị can liên quan vụ giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn với ba người để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm liên quan đến hành vi sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất giá đỗ.

Các bị can bị khởi tố gồm Trần Thị Toan (52 tuổi, ở tổ 12, phường Kim Tân, TP Lào Cai), Tạ Văn Hải (54 tuổi) và Lê Thị Thắm (52 tuổi), đều sống ở thôn Sơn Mãn 2, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai.

Trước đó, ngày 23/5, khi kiểm tra đồng loạt các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn, các lực lượng chức năng ở Lào Cai phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ của gia đình ông Lưu Văn Vẽ (sinh năm 1969, trú tại phường Bắc Cường) và gia đình ông Tạ Văn Hải sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) để ngâm ủ giá đỗ.