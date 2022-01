Khởi tố 2 kẻ đánh chết người vì nghi trộm chó

Ngày 7/1, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Hải (46 tuổi) và ông Ngô Văn Cường (50 tuổi, cùng ở quận Nam Từ Liêm) về tội Giết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định khoảng 1h ngày 30/12, ông Phạm Văn Hải nghi có kẻ bắt trộm chó của nhà Ngô Văn Cường nên gọi điện thoại báo cho ông Cường biết.