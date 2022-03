Khởi tố 2 cán bộ địa chính lập khống hồ sơ giao đất

Chiều 17/3, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 cán bộ địa chính xã Tam Mỹ Đông.