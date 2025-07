Khởi tố 18 bị can trong vụ án hình sự xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Cùng ngày 10/7/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 18 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 25 địa điểm, cụ thể:

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 10/7/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47/QĐ-VPCQCSĐT về tội "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" quy định tại Điều 364 và Điều 354 BLHS, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

1. Khởi tố bị can đối với: (1) Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; (2) Nguyễn Hùng Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; (3) Đinh Quang Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; (4) Lê Thị Hiên, nguyên Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; (5) Nguyễn Thị Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cả 05 bị can trên ngày 12/5/2025 đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ".

2. Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: (6) Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (nguyên Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm); (7) Phạm Văn Hinh, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; (8 ) Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; (9) Lã Thái Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông: (10) Đinh Cao Cường, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông: (11) Phạm Tuyết Mai, Viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm); (12) Phạm Duy Bình, nguyên chuyên viên Trung tâm Ứng dựng và Đào tạo An toàn thực phẩm; (13) Nguyễn Thị Minh, Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; (14) Lê Văn Nam, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự: