Khởi tố 10 bị can trong vụ án phá xưởng sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam

Chiều 3/4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Hai chị em ruột trong đường dây bị khởi tố

Theo đó, cơ quan công an khởi tố, tạm giam các đối tượng về tội sản xuất trái phép chất ma túy gồm: Chang Chun Ming (SN 1974, tên tiếng Việt là Trương Xuân Minh), quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) - cầm đầu đường dây; Đoàn Văn Hùng (42 tuổi), quê ở Khánh Hòa; cùng hai chị em ruột là Nguyễn Thị Phương Hà (SN 1990) và Nguyễn Minh Sáng (SN 1992), trú tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, công an cũng khởi tố, tạm giam 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 1 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi nêu trên.

Chang Chun Ming thời điểm vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 0h ngày 22/3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện Khoa học hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an), Chi cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan (Bộ Tài chính), Vụ 4 - VKSND tối cao triệt phá tổ chức tội phạm sản xuất trái phép ma túy tổng hợp tại Khánh Hòa do các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam cầm đầu.