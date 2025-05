Khối tài sản khủng của hoa hậu Thùy Tiên

Tối 19/5, VTV phát đi thông tin cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bị can đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Ngày 19/5, hoa hậu Thuỳ Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh 2 tháng đối với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (tức Hoa hậu Thùy Tiên, 27 tuổi, ở TPHCM) để phục vụ hoạt động xác minh, điều tra của cơ quan công an. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh bắt đầu từ ngày 15/3.

Theo Thương trường, hoa hậu Thùy Tiên từng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt trong việc quảng cáo kẹo rau củ Kera, sản phẩm được Bộ Công an xác minh và kết luận là hàng giả. Liên quan tới vụ việc, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người, trong đó có Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục) về tội Lừa dối khách hàng.

Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Hoa hậu sinh năm 1998.