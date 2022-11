Khối tài sản của trùm giải trí Phùng Tiểu Cương

Kể từ khi đạo diễn bộ phim đầu tiên Gone Forever with My Love vào năm 1994, Phùng Tiểu Cương đã thực hiện hơn 20 bộ phim trong 28 năm sự nghiệp, đạt tổng doanh thu phòng vé là 5,2 tỷ NDT (710 triệu USD). Các tác phẩm nổi tiếng của Phùng Tiểu Cương có thể kể đến Dạ yến, Thiên hạ vô tặc, Đường Sơn đại địa chấn, Nạn đói 1942, Tôi không phải Phan Kim Liên...



Phùng Tiểu Cương từng là đạo diễn phim thương mại thành công bậc nhất Trung Quốc. Ảnh: QQ.

Thành công phòng vé của các dự án trên giúp Phùng Tiểu Cương từ một đạo diễn thu nhập thấp, được trả lương 300.000 NDT/phim vào năm 1997, trở thành ông hoàng phim thương mại Trung Quốc.

Theo Bắc Kinh nhật báo, với việc bộ phim The Dream Factory (1997) đại thắng phòng vé 36 triệu NDT, Phùng Tiểu Cương bỏ túi 1,17 triệu NDT. Các tác phẩm Thiên hạ vô tặc, Phi thành vô ưu, Dạ yến hay Tập kết hào mang về cho nam đạo diễn hàng triệu NDT nhờ doanh thu đều phá mốc 100 triệu NDT (13 triệu USD).

Năm 2010, Đường Sơn đại địa chấn giúp Phùng Tiểu Cương kiếm được 60 triệu NDT (8 triệu USD), mức thù lao kỷ lục với một đạo diễn Trung Quốc thời bấy giờ. Đường Sơn đại địa chấn gây chấn động thị trường điện ảnh Trung Quốc với doanh thu phòng vé 108 triệu USD.

Theo Toutiao, tính từ bộ phim Gone Forever with My Love đến Đường Sơn Đại địa chấn, chỉ trong 15 năm, mức thu nhập của Phùng Tiểu Cương đã tăng gấp 52 lần, từ 1,17 triệu NDT lên 60 triệu NDT. Với việc sản xuất và đầu tư phim nào thắng đậm phim đó, Phùng Tiểu Cương từng được gọi là "Thần bài" của giới đạo diễn Trung Quốc.

Giàu nhờ biết làm ăn