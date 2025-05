Khối tài sản của Selena Gomez và Benny Blanco khi về chung một nhà

Nữ ca sĩ Selena Gomez thông báo đính hôn với bạn trai, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco vào cuối năm 2024. Selena Gomez và Benny Blanco hẹn hò từ mùa hè năm 2023. Trước đó, họ là bạn bè, từng cộng tác trong nhiều ca khúc như "I Can't Get Enough", "Single Soon".

Selena Gomez là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Cô bắt đầu được biết đến với loạt vai diễn trong các phim của Disney trước khi chuyển hướng làm ca sĩ. Nữ ca sĩ đã phát hành 3 album cùng với ban nhạc cũ Selena Gomez & the Scene là "Kiss & Tell" (2009), "A Year Without Rain" (2010) và "When the Sun Goes Down" (2011), tất cả đều nằm trong top 10 của Billboard 200.

Nữ ca sĩ 9X hạnh phúc báo tin đính hôn với bạn trai vào cuối năm 2024

Chồng tương lai của Selena Gomez là Benny Blanco, một ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Anh từng làm việc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Bruno Mars, Nicki Minaj...

Vào tháng 3/2025, Selena Gomez và vị hôn phu Benny Blanco đã chính thức phát hành album kết hợp "I Said I Love You First". Benny Blanco đã từng sản xuất nhiều bản hit cho Selena Gomez như "Same Old Love" hay "Kill Em with Kindness", nhưng đây là lần đầu tiên cả hai làm việc kể từ khi thông báo hẹn hò.

Ngày trọng đại của Selena Gomez và Benny Blanco là một trong những đám cưới được người hâm mộ mong đợi nhất. Đều là những người có nhiều thành tựu trong hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, khán giả cho rằng khi về chung một nhà, cặp đôi sẽ cùng sở hữu khối tài sản đáng nể.

Năm 2024, Selena Gomez gia nhập hàng ngũ tỷ phú ở tuổi 32 với giá trị tài sản ròng 1,3 tỷ USD. Cô hiện là một trong những nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất Mỹ cùng Taylor Swift, Kim Kardashian và Rihanna. Phần lớn tài sản của nữ ca sĩ đến từ lợi nhuận của hãng mỹ phẩm do cô sáng lập.

Cùng với thương hiệu làm đẹp cá nhân, giá trị tài sản ròng của Selena Gomez là từ khoản đầu tư vào Wondermind - nền tảng sức khỏe tâm thần, danh mục đầu tư bất động sản, thu nhập từ âm nhạc và diễn xuất, cùng các quan hệ đối tác trên mạng xã hội, trong đó gồm trang Instagram 424 triệu người theo dõi.

Nữ ca sĩ từng có được hợp đồng quảng cáo với Puma trị giá được 30 triệu USD và hợp đồng trị giá 10 triệu USD với Coach.

Các nguồn thu nhập khác của Selena Gomez là tiền bản quyền âm nhạc và phim ảnh. Đặc biệt, thu nhập từ 5 mùa phim "Only Murders in the Building" trên Hulu giúp cô bỏ túi 6 triệu USD/mùa, theo Bloomberg.

Selena Gomez và Benny Blanco.

Trong khi đó, theo Celebrity Net Worth, Benny Blanco đã tích lũy được khối tài sản trị giá 50 triệu USD, phần lớn đến từ sự nghiệp sản xuất âm nhạc và kinh doanh bất động sản của anh. Năm 2019, anh bán bản quyền của 93 bài hát, mang lại nguồn thu lớn, khoảng 30-40 triệu USD. Ngoài ra, Benny còn đầu tư vào bất động sản. Năm 2011, Blanco đã mua một căn hộ chung cư ở thành phố New York với giá 3,445 triệu USD, sau đó anh rao bán với giá 3,995 triệu USD. Năm 2019, anh mua một biệt thự trị giá 9 triệu USD.

Tổng giá trị tài sản của Selena Gomez và Benny Blanco khi về chung một nhà ước tính khoảng 1,35 tỷ USD, trong đó nữ ca sĩ chiếm phần lớn.

Tháng 2/2025, TMZ đưa tin Selena Gomez và Benny Blanco đã chi 35 triệu USD để mua một ngôi nhà ở Beverly Hills vào tháng 12/2024. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Tây Ban Nha, bao gồm 7 phòng ngủ và 12 phòng tiện ích như thư viện, vườn trong nhà kính, phòng tập thể dục và hồ bơi.