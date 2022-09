Khối tài sản của Ariana Grande ở tuổi 29

Năm 2016, Grande phát hành Dangerous Woman và đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục chuyến lưu diễn Dangerous Woman. Dangerous Woman Tour kết thúc vào tháng 9/2017 và gồm 75 buổi biểu diễn. Theo Billboard, chuyến lưu diễn bán được hơn 875.000 vé và thu về 71 triệu USD. Với Sweetener World Tour diễn ra năm 2019, Ariana Grande và ê-kíp thu về 146 triệu USD, Forbes đưa tin.

Thank U, Next là một album quan trọng đối với sự nghiệp của Ariana Grande. Về mặt sáng tạo, Thank U, Next cho thấy cách nữ ca sĩ thử sức với những màu sắc mới mẻ, cởi mở hơn. Thank U, Next tồn tại trên Billboard 200 trong 156 tuần. Đây là album có mặt trên bảng xếp hạng lâu nhất của Grande. Đây cũng là album đầu tiên của nữ ca sĩ trụ hạng ở Billboard 200 suốt 3 năm.

Sở hữu những khối bất động sản giá trị

Ngoài âm nhạc, Ariana Grande kiếm được số tiền lớn từ các nhãn hàng và công việc kinh doanh. Năm 2016, Grande trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch mới của Lipsy và cho ra mắt bộ sưu tập riêng gồm 20 món hợp tác với thương hiệu đến từ Anh. Một năm sau đó, nữ ca sĩ mở rộng danh mục đầu tư và ký kết hợp tác lâu dài với thương hiệu giày Reebok.

Grande cũng tung ra dòng nước hoa của riêng cô và thu về hơn 150 triệu USD. Năm 2019, Grande thậm chí giành giải thưởng Nước hoa của năm nhờ dòng sản phẩm Cloud Eau De Parfum.

Grande luôn là một trong những cái tên nổi bật trong danh sách người nổi tiếng có doanh thu lớn từ lĩnh vực công nghiệp làm đẹp. Với danh tiếng sẵn có, Ariana Grande luôn bán ra lượng mỹ phẩm lớn.