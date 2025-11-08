Khối tài sản bất chính của cựu bí thư tỉnh ủy Trung Quốc thao túng phiếu bầu cử

Thông cáo đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) viết, cựu quan chức Vương Mân trong thời gian công tác ở hai tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh từng chứng tỏ năng lực và đạt được nhiều thành tích. Tuy nhiên, sau khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, ông ta đã biến chất và dung túng cho hiện tượng “quà cáp và nhận hối lộ công khai nơi công sở”.

Vương chia sẻ, bản thân từ khi chuyển tới Liêu Ninh công tác đã nghĩ rằng đây có thể là chức vụ cao nhất ông ta có thể nắm giữ. Từ đó, Vương nảy sinh tâm lý không muốn đắc tội với bất kỳ ai, đồng thời luôn tỏ thái độ cả nể và giữ hòa khí với các quan chức khác ở tỉnh Liêu Ninh.

Đối với các doanh nghiệp, Vương luôn tỏ ra hòa nhã. Ông ta sẵn sàng nhận tiền hoặc quà có giá trị từ nhiều doanh nhân.

“Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh khi đó là ông Tô Hoành Chương có lần tới gặp tôi và nói rằng Bí thư Vương Mân muốn ‘lấy đi’ một ít tiền từ chỗ chúng tôi. Tôi hỏi cần bao nhiêu, ông Tô nói cứ cho tiền vào cái túi đen ở bên cạnh là được. Tôi hỏi khoảng 20.000 -30.000USD có được không, thì ông ta liền đồng ý”, ông Trương Quốc Huy, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn khí đốt thành phố Thẩm Dương kể lại với ekip làm phim tài liệu “Lưỡi kiếm thanh tra”.