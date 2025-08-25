Khối nữ duyên dáng trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

25/08/2025 06:41

Chín khối nữ (7 quân đội, 2 công an) trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 đã nhận được nhiều tình cảm từ người dân. 

20 giờ ngày 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.

Trong số các Khối tham gia có 9 khối nữ (7 quân đội, 2 công an). Những người mà như Đại tướng Nguyễn Tân Cương từng đánh giá là đã thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng, kỷ luật trong từng bước đi.

tổng hợp luyện diễu binh
Khối nữ Quân nhạc trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: THUÝ HẰNG.
Các chiến sĩ mang trống, kèn nặng 10-19 kg. Ảnh: THUÝ HẰNG.
Các chiến sĩ của Khối nữ quân nhạc tươi cười khi đi giữa nhân dân. Ảnh: THUÝ HẰNG.
Vẻ đẹp mạnh mẽ của Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông. Ảnh: PHI HÙNG.
Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình. Ảnh: PHI HÙNG.
Khối nữ Du kích miền Nam. Ảnh: THANH THANH.
Còn đây là những cô gái của Khối nữ Sĩ quan Thông tin do Binh chủng thông tin đảm nhận. Ảnh: PHI HÙNG.
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống, đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta. Ảnh: THUÝ HẰNG.
Khối nữ Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm. Ảnh: THUÝ HẰNG.
