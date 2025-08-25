Khối nữ duyên dáng trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

20 giờ ngày 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai.

Trong số các Khối tham gia có 9 khối nữ (7 quân đội, 2 công an). Những người mà như Đại tướng Nguyễn Tân Cương từng đánh giá là đã thể hiện vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn duyên dáng, kỷ luật trong từng bước đi.