Khối ngoại quay đầu mua ròng sau tin chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong trạng thái hứng khởi sau khi FTSE công bố thông tin nâng hạng. Tuy nhiên, về cuối phiên, nhiều nhóm ngành bất ngờ suy yếu khiến VN-Index đóng cửa chỉ tăng 12,53 điểm lên 1.697,83 điểm, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 33.207 tỷ đồng.

Sàn HNX-Index và UPCoM-Index cũng đồng thuận đi lên, lần lượt tăng 0,17% và 0,17%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Các mã lớn như CTG (+2,52%), STB (+2,39%), VCB (+1,41%), MSB (+1,49%), ACB (+1,13%), VIX (+1,6%) đều ghi nhận mức tăng khá tốt. Dù vậy, một số mã vẫn phân hóa khi TCB (-1,03%), LPB (-1,14%), HCM (-0,72%) điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng nóng.