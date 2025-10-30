Khối ngoại nâng tiêu chuẩn chọn quỹ đất công nghiệp

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, trao đổi về xu hướng của dòng vốn FDI vào thị trường bất động sản công nghiệp.

Thị trường chuyên sâu và chuyên nghiệp hơn

Việt Nam tiếp tục được xem là điểm đến quan trọng trong chiến lược dịch chuyển chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn toàn cầu. Ông đánh giá thế nào về quy mô và xu hướng dòng vốn FDI đổ vào lĩnh vực sản xuất - công nghiệp thời gian gần đây?

Vốn FDI đăng ký và giải ngân vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam có xu hướng tăng trong các năm gần đây, phản ánh chiến lược “Trung Quốc +1” và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất toàn cầu.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động và căng thẳng địa chính trị leo thang, Việt Nam vẫn duy trì sức hút và sự bền bỉ, khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và logistics trọng điểm của châu Á nhờ nhiều lợi thế chiến lược.

Theo dòng chảy FDI, TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai là những điểm đến nổi bật, xét theo vốn đăng ký mới trong nửa đầu năm 2025. Đây cũng là những thị trường bất động sản công nghiệp sôi động, với giá thuê chênh lệch lớn so với các khu vực lân cận, tỷ lệ lấp đầy cao, tập trung nhiều khu công nghiệp và thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn.

Bên cạnh đó, vốn FDI vào các dự án sản xuất mang hàm lượng công nghệ cao cũng có xu hướng gia tăng. Phía Bắc có nhà đầu tư Samsung, Amkor, Foxconn, Qualcomm, Canon; phía Nam có các nhà đầu tư Intel, Nidec, Besi, Bosch. Điều này phản ánh nỗ lực thu hút nguồn vốn chất lượng để nâng cao giá trị sản xuất.

Nhìn từ thực tế tiếp xúc với các nhà đầu tư, nhu cầu của khối ngoại đối với bất động sản công nghiệp tại Việt Nam đang có sự thay đổi thế nào so với trước đây, thưa ông?