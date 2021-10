Khởi My được khen từng có một thời không khác gì idol Kpop

Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật quá nhiều, Khởi My lại lui về sau và trở thành một streamer cũng như thường xuyên livestream giao lưu, hát tặng người hâm mộ. Có thể thấy, sức hút của Khởi My vẫn chẳng hề kém cạnh khi xưa là bao.

Mới đây, có một vũ công đã bất ngờ kể lại kỷ niệm trong lần đi diễn chung cùng Khởi My và còn khẳng định thời điểm đỉnh cao, nữ ca sĩ không khác nào một idol Kpop với lượng fan vô cùng hùng hậu.

Clip vũ công chia sẻ kỷ niệm trong lần đi diễn với Khởi My

Trong đoạn clip, cô gái kể thời điểm cách đây nhiều năm khi có cơ hội diễn cùng Khởi My tại tỉnh. Trong sự kiện này, các công nhân của xí nghiệp cũng có những tiết mục biểu diễn văn nghệ nên đã ngồi kín ở phòng chờ.