Khởi động ‘Tầm nhìn thương hiệu 2025’

Ra đời từ năm 2022 dưới sự tổ chức của Ban Đối Ngoại – Hội Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, ‘Tầm nhìn thương hiệu’ đã khẳng định vị thế là một cuộc thi học thuật uy tín trong lĩnh vực Truyền thông thương hiệu.
Không chỉ mang sứ mệnh kết nối cộng đồng sinh viên yêu thích Marketing trên toàn quốc, cuộc thi còn khơi dậy tinh thần sáng tạo và mở ra hành trình trải nghiệm thực tế cùng doanh nghiệp. Qua các mùa, cuộc thi đã ghi dấu với sự đồng hành của nhiều thương hiệu hàng đầu như Unilever, Vinamilk, Masan, Vietcombank,… cùng những cơ quan báo chí lớn như VTVlive, Báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong,… Chính sự đồng hành này đã góp phần tạo nên một sân chơi học thuật uy tín, khuyến khích người trẻ bứt phá giới hạn, trở thành thế hệ Marketer bản lĩnh, tự tin và giàu sức sáng tạo.
Năm 2025, cuộc thi có chủ đề mới lạ: Luminous Valley - tòa tháp được kết tinh từ thời không ánh sáng đang có nguy cơ chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Những nấc thang Penrose nghịch lý vừa là mê cung thử thách, vừa là hành trình dẫn lối đến tòa tháp – nơi khởi sinh nguồn sáng duy trì sự sống và nhận thức. Chỉ những “nhà kiến tạo” đầy bản lĩnh và khát vọng mới có thể vượt qua hành trình này để thắp sáng lại vùng đất, khẳng định trí tuệ và chinh phục đỉnh cao.
Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhóm dự thi gồm 3 thành viên, là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi. Những bạn đã tốt nghiệp THPT hoặc vừa tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trong vòng 6 tháng cũng có thể tham gia. Đặc biệt, BTC sẽ hỗ trợ ghép đội cho các trường hợp thí sinh chưa đủ số lượng thành viên để đảm bảo cơ hội tham gia cho tất cả.
Lộ trình (Timeline) các vòng thi
- Vòng Khởi động (05/9 - 18/9): The First Riddle - Minicase online
Cuộc thi chính thức mở đơn đăng ký, đồng thời tổ chức Workshop Marketing nhằm cung cấp cho thí sinh kiến thức nền tảng và định hướng ban đầu trước khi bước vào các vòng thi chuyên môn.
- Vòng 1 (19/9 - 05/10): The Riddle Box - Vòng online test
Các đội thi thực hiện bài kiểm tra trực tuyến về kiến thức Marketing – Truyền thông thương hiệu. Song song, thí sinh tiến hành nghiên cứu tổng quan và tham gia buổi Information Day. Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn 80 đội xuất sắc nhất tiếp tục tranh tài.
- Vòng 2 (06/10 – 19/10): The Hidden Valley - Nghiên cứu tổng quan
Top 80 đội tham dự Training day 1, được phổ biến chi tiết yêu cầu của vòng thi. Các đội thực hiện phân tích thị trường, đánh giá tình hình thương hiệu, xác định chân dung khách hàng mục tiêu và mục tiêu tổng quát cho chiến dịch.
- Vòng 3 (20/10 – 01/11): The Map Unfolds - IMC PLAN
Từ cơ sở đề án vòng 2, các đội thi tiếp tục xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC Plan) và tham gia thêm Training 2. Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức lựa chọn Top 4 đội thi bước vào chung kết.
- Vòng Chung kết (02/11 – 12/11): Final Ascent - Chung kết
- Top 4 đội thi bước vào giai đoạn làm việc cùng Mentor để hoàn thiện kế hoạch và sản xuất viral clip.
- Các sản phẩm truyền thông được đăng tải trên fanpage chính thức nhằm bình chọn cho hạng mục “Đội thi được yêu thích nhất”.
- Đêm Chung kết (12/11): 4 đội thi trình bày đề án và trả lời câu hỏi của Hội đồng Giám khảo. Kết quả cuối cùng sẽ ấn định ngôi Quán quân, Á quân và các đội đồng giải Ba.
📍 Đăng ký tham gia tại: https://docs.google.com/forms/...
📍 Thời hạn đăng ký: 19/09/2024 - 28/09/2024