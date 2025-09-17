Khởi động ‘Tầm nhìn thương hiệu 2025’

Ra đời từ năm 2022 dưới sự tổ chức của Ban Đối Ngoại – Hội Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân, ‘Tầm nhìn thương hiệu’ đã khẳng định vị thế là một cuộc thi học thuật uy tín trong lĩnh vực Truyền thông thương hiệu.

Đêm chung kết Cuộc thi Tầm nhìn thương hiệu 2024

Không chỉ mang sứ mệnh kết nối cộng đồng sinh viên yêu thích Marketing trên toàn quốc, cuộc thi còn khơi dậy tinh thần sáng tạo và mở ra hành trình trải nghiệm thực tế cùng doanh nghiệp. Qua các mùa, cuộc thi đã ghi dấu với sự đồng hành của nhiều thương hiệu hàng đầu như Unilever, Vinamilk, Masan, Vietcombank,… cùng những cơ quan báo chí lớn như VTVlive, Báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong,… Chính sự đồng hành này đã góp phần tạo nên một sân chơi học thuật uy tín, khuyến khích người trẻ bứt phá giới hạn, trở thành thế hệ Marketer bản lĩnh, tự tin và giàu sức sáng tạo.

Năm 2025, cuộc thi có chủ đề mới lạ: Luminous Valley - tòa tháp được kết tinh từ thời không ánh sáng đang có nguy cơ chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Những nấc thang Penrose nghịch lý vừa là mê cung thử thách, vừa là hành trình dẫn lối đến tòa tháp – nơi khởi sinh nguồn sáng duy trì sự sống và nhận thức. Chỉ những “nhà kiến tạo” đầy bản lĩnh và khát vọng mới có thể vượt qua hành trình này để thắp sáng lại vùng đất, khẳng định trí tuệ và chinh phục đỉnh cao.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nhóm dự thi gồm 3 thành viên, là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi. Những bạn đã tốt nghiệp THPT hoặc vừa tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng trong vòng 6 tháng cũng có thể tham gia. Đặc biệt, BTC sẽ hỗ trợ ghép đội cho các trường hợp thí sinh chưa đủ số lượng thành viên để đảm bảo cơ hội tham gia cho tất cả.