Khởi động khảo sát biển chung lần thứ hai giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Đây là hoạt động mở đầu cho chuyến khảo sát biển chung lần thứ hai giữa hai Viện Hàn lâm, diễn ra từ ngày 23/10 đến 20/11 trên vùng biển Việt Nam.

Chuyến khảo sát nhằm cập nhật, bổ sung các dữ liệu về địa chất, địa vật lý, địa hóa khí và hải dương học, phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất đáy biển, chu trình địa hóa khí, quá trình hình thành trầm tích đáy biển, cấu trúc lớp nước đại dương và đánh giá tiềm năng khoáng sản biển. Tham gia chương trình có 30 nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga, cùng thực hiện đo đạc, thu thập mẫu và phân tích tại nhiều trạm nghiên cứu từ Bắc vào Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá cao tinh thần hợp tác bền bỉ, chặt chẽ và hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Nga-Phân viện Viễn Đông trong nhiều năm qua.

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh tin tưởng chuyến khảo sát lần này sẽ tiếp nối thành công của năm 2019, góp phần làm phong phú thêm nguồn dữ liệu khoa học về địa chất, địa vật lý, tài nguyên và môi trường khu vực Biển Đông, tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực khoa học trẻ cho cả hai phía.