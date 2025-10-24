Khởi động khảo sát biển chung lần thứ hai giữa Việt Nam-Liên bang Nga

Chiều 24/10, tại Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Phân viện Viễn Đông (FEBRAS) tổ chức lễ đón tàu nghiên cứu khoa học “Viện sĩ Lavrentyev.”
Đây là hoạt động mở đầu cho chuyến khảo sát biển chung lần thứ hai giữa hai Viện Hàn lâm, diễn ra từ ngày 23/10 đến 20/11 trên vùng biển Việt Nam.
Chuyến khảo sát nhằm cập nhật, bổ sung các dữ liệu về địa chất, địa vật lý, địa hóa khí và hải dương học, phục vụ nghiên cứu cấu trúc địa chất đáy biển, chu trình địa hóa khí, quá trình hình thành trầm tích đáy biển, cấu trúc lớp nước đại dương và đánh giá tiềm năng khoáng sản biển. Tham gia chương trình có 30 nhà khoa học Việt Nam và Liên bang Nga, cùng thực hiện đo đạc, thu thập mẫu và phân tích tại nhiều trạm nghiên cứu từ Bắc vào Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá cao tinh thần hợp tác bền bỉ, chặt chẽ và hiệu quả giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Nga-Phân viện Viễn Đông trong nhiều năm qua.
Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh tin tưởng chuyến khảo sát lần này sẽ tiếp nối thành công của năm 2019, góp phần làm phong phú thêm nguồn dữ liệu khoa học về địa chất, địa vật lý, tài nguyên và môi trường khu vực Biển Đông, tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực khoa học trẻ cho cả hai phía.
Giáo sư, Tiến sỹ Trần Tuấn Anh cảm ơn các cơ quan hữu quan của hai nước, đặc biệt các nhà khoa học và thủy thủ đoàn các tàu nghiên cứu khoa học như Viện sĩ Oparin và Viện sĩ Lavrentyey, đã tích cực phối hợp, hỗ trợ để lộ trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2025 nói chung và chuyến khảo sát địa chất và địa vật lý biển này được triển khai thuận lợi.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Renat Shakirov, Trưởng đoàn các nhà khoa học Nga cho rằng, đây là dịp rất đặc biệt khi hai nước Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tròn 50 năm thành lập.
Chuyến khảo sát này không chỉ là hành trình từ Nga đến Hà Nội, còn đi qua nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học và phương tiện, thiết bị nghiên cứu hiện đại của Liên bang Nga. Hai Viện Hàn lâm đã thống nhất tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát chung và dự kiến ký kết lộ trình hợp tác giai đoạn 2026-2035 vào tháng 12 năm nay.
Ông Renat Shakirov nhấn mạnh phía Nga đặc biệt quan tâm đến dữ liệu về biển và đại dương. Chuyến khảo sát này diễn ra trong thời điểm có nhiều sự kiện trọng đại, hứa hẹn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho hợp tác khoa học giữa hai nước.
Chuyến khảo sát lần thứ hai tiếp nối chương trình hợp tác được khởi động từ năm 2019, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học biển, củng cố mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa hai Viện Hàn lâm khoa học hàng đầu của Việt Nam và Liên bang Nga. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), mang ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường biển.
Kết quả nghiên cứu của chuyến khảo sát sẽ được công bố tại Hội thảo khoa học dự kiến tổ chức ngày 21/11/2025 tại Viện Các Khoa học Trái đất, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam./.