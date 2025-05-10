Khởi công dự án Nhà hát Ngọc Trai, vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng vốn đầu tư 12.756 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm nút khởi công dự án. Ảnh: N. Huyền

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội – cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã đến dự sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Việc phát triển văn hóa ngày nay là sự kết hợp giữa văn hóa dân tộc và văn hóa quốc tế, giữa văn hóa truyền thống và văn hóa đương đại, giữa văn hóa đại chúng và văn hóa bác học. Giao hưởng, opera là những loại hình bác học.