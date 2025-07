Khởi công 500 căn NOXH đầu tiên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư

Sáng 26/7, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đến dự Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội (NOXH) cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Các máy móc, thiết bị sẵn sàng bắt tay vào thi công dự án.

Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An được đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn trên khu đất có tổng diện tích khoảng 3 ha tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Dự án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai theo Quyết định số 655 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.