Khối bê tông đổ sập khi thi công cao tốc, 2 người tử vong

Hồ Giáp| 11/08/2025 14:53

Hai công nhân tử vong, 1 người bị thương khi khối bê tông bất ngờ đổ sập trong lúc thi công bậc thang lên mái cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (đoạn qua xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 11/8, lãnh đạo xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk xác nhận với VietNamNet, trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, nhóm công nhân đang thi công bậc thang lên mái cao tốc bất ngờ một khối bê tông đổ sập, kéo nhiều người rơi từ trên cao xuống và bị đất đá vùi lấp. Nạn nhân bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

“Công an xã đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh để điều tra nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo xã Tuy An Bắc cho hay.

z6895555414359_3a16f895f3f08c6da7d335b5fac1af3d.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: G.X

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7km (không bao gồm 5,1km hầm Cù Mông), đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 19,6km và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hơn 42km. Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 19 và kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, điểm cuối nối với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xã Tuy An Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

