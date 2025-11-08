Khối bê tông đổ sập khi thi công cao tốc, 2 người tử vong

“Công an xã đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh để điều tra nguyên nhân vụ việc”, lãnh đạo xã Tuy An Bắc cho hay.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: G.X

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7km (không bao gồm 5,1km hầm Cù Mông), đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 19,6km và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hơn 42km. Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 19 và kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, điểm cuối nối với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xã Tuy An Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.