Khoe trình catwalk thi Miss Grand, Thùy Tiên lộ body như 'khúc giò'

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người đẹp được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế).

Thời gian vừa qua, chân dài sinh năm 1998 đang gấp rút tập luyện và trau dồi kiến thức để sẵn sàng tham gia đấu trường nhan sắc Quốc tế. Sau khi hé lộ bản vẽ Quốc phục có tên "Thiên thần", Thùy Tiên tiếp tục nhá hàng một màn catwalk cùng thần thái chuyên nghiệp.