Khoe ảnh phụ huynh thời trẻ, cô gái được dân mạng an ủi gấp

Muốn ngắm mỹ nhân thì ngắm ở đâu? Lên Facebook, Instagram lướt lướt tìm tìm ư? Ồ không, vậy mất công lắm. Việc bạn cần làm đơn giản là về lục lại chính album ảnh cũ của mẹ bạn mà thôi.

Ở cái thời xưa xửa xừa xưa ấy, người ta không có công nghệ trang điểm hiện đại, không có hàng ngàn app chỉnh ảnh xịn xò cũng chẳng có luôn n loại máy chụp hình chuyên nghiệp.

Thế nhưng bất chấp những điều kiện thiếu thốn ấy, "chị nhà" của chúng ta vẫn chứng minh mình xứng đáng lọt vào danh sách xinh gái... nhất vùng. Không tin thì bạn cứ chiêm ngưỡng nhan sắc mẹ của cô bạn có tên Sheena đến từ Philippines này đi.

Your browser does not support the video tag.

Cô bạn khoe ảnh mẹ hồi trẻ khiến dân tình xuýt xoa không thôi

Chỉ bằng cách gom đôi ba bức ảnh hồi đôi mươi và hiện tại của mẹ mình làm thành clip đăng lên TikTok, Sheena đã nhận về tới tấp hàng ngàn bình luận.