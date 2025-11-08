Khoảnh khắc xúc động trong 'concert quốc gia' ở sân Mỹ Đình

Hơn cả một đêm nhạc, chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim là nơi triệu trái tim kết nối, cùng nhìn lại hành trình chiến đấu gian khổ nhưng kiên cường, anh dũng của ông cha ta để gìn giữ hòa bình cho thế hệ đi sau. Chương trình để lại nhiều cảm xúc khó quên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn xa trong thế hệ trẻ, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025). Hình ảnh 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tái hiện hình ảnh duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow), khoảnh khắc 50.000 khán giả trong màu cờ sắc áo đồng thanh hô vang "Việt Nam" hay hát theo từng giai điệu về quê hương, đất nước thật sự chạm khiến bất cứ ai có mặt ở sân Mỹ Đình tối 10/8 cũng xúc động, tự hào.

Bản anh hùng ca tri ân các thế hệ cha anh

Chương trình được chưa thành 3 chương lần lượt là Chương 1: Dáng hình đất nước – Tái hiện tinh thần bất khuất, Chương 2: Giai điệu tự hào – Hành trình vươn mình hội nhập và Chương 3: Tổ quốc trong tim – Khát vọng hướng tới tương lai. Các ca khúc có chung chủ đề về tình yêu thương gia đình, quê hương, đất nước với rất nhiều bài hát bất hủ như Mười chín tháng tám, Đoàn vệ quốc quân, Đường chúng ta đi, Lên đàng, Năm anh em trên một chiếc xe tăng… cùng một số sáng tác mới, chẳng hạn Người Việt, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam… Chúng được làm mới với những thể loại âm nhạc đa dạng, trẻ trung, dễ tiếp cận đối tượng khán giả trẻ: Lên đàng theo phong cách rock hay bản hip hop Người Việt… Chương trình có sự tham gia của biểu diễn của Tùng Dương, NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, Phạm Thu Hà, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Võ Hạ Trâm, Hà Lê, Suboi, Thanh Duy, Đông Hùng, Oplus Band...