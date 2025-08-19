Khoảnh khắc xúc động của khán giả khi 'xuyên không' về ngày 2/9/1945 lịch sử

Nhiều bạn trẻ cho biết, trải nghiệm này giúp họ thấu hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do, để thấy rõ trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc hôm nay

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, mở cửa miễn phí trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ, trước khi tiếp tục phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội). Đây là một trong những hoạt động nổi bật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Không chỉ đơn thuần là một ứng dụng công nghệ, “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã trở thành nhịp cầu đưa hàng nghìn người Việt hôm nay chạm tới niềm tự hào bất diệt của cha ông. Những giọt nước mắt xúc động, những tiếng thở dài nghẹn ngào sau khi tháo kính VR chính là minh chứng cho sức mạnh của ký ức lịch sử khi được tái hiện bằng công nghệ hiện đại.

Để đảm bảo an toàn và thuận lợi cho khách tham dự, Ban Tổ chức xin thông tin về quy trình check-in như sau:

+ Địa điểm check-in đặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, lối vào từ cổng Trần Bình Trọng.

+ Với khách đã đăng ký online và nhận được email cùng mã QR, chỉ cần xuất trình tại quầy để xác nhận thông tin. Trường hợp đã đăng ký online nhưng chưa nhận được email, người tham dự cần cung cấp số điện thoại, email và họ tên để Ban Tổ chức kiểm tra.

+ Nếu chưa đăng ký trực tuyến, khách có thể thực hiện đăng ký trực tiếp ngay tại quầy check-in theo hướng dẫn.

+ Sau khi hoàn tất, Ban Tổ chức sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ di chuyển khách từ khu vực check-in đến cổng 58 Quán Sứ, nơi diễn ra hoạt động trải nghiệm.