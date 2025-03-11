Khoảnh khắc xé lòng: Dùng ghe đưa linh cữu vượt nước lũ ở Hội An

03/11/2025 20:42

Một người qua đời lúc lũ lớn, chính quyền phường Hội An và người dân đã phải dùng ghe di chuyển linh cữu đến nơi cao ráo để tổ chức lễ tang.

Ngày 3-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người dân dùng ghe di chuyển chiếc quan tài trong nước lũ ở Hội An khiến người xem không khỏi xót xa.

Theo nội dung trong đoạn clip, giữa dòng nước lũ đục ngầu, một nhóm đông người đang cùng nhau đẩy một chiếc ghe, bên trên là quan tài. Họ phải đi men theo đường ngập nước, vừa đẩy vừa giữ chiếc ghe để di chuyển trong lũ.

 Chính quyền và người dân phường Hội An dùng ghe di chuyển linh cữu trong nước lụt 

Theo người dân địa phương, vào ngày 2-11, ông Võ Văn Bé (SN 1973, sống tại thôn Đông Hà, phường Hội An) bị đột quỵ qua đời. Vì lụt lớn trên báo động 3, nhà ông bị ngập sâu. Sáng 3-11, gia đình ông Bé đã nhờ chính quyền và bà con nhân dân di chuyển linh cữu ông Bé qua Nhà tang lễ Hội An để tiếp tục tổ chức lễ tang.

Được biết, gia đình ông Bé có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm ngoái đến nay, trong gia đình có 4 người chết, riêng năm nay ông Bé và 2 người đã qua đời. Ông Bé mất đi để lại 2 con nhỏ.

Ngày 3-11, các nhóm thiện nguyện và người dân địa phương đã đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Bé.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, xác nhận thông tin nêu trên và cho biết sáng cùng ngày, phường Hội An đã hỗ trợ gia đình di chuyển linh cữu ông Bé đến làm lễ tại Nhà tang lễ Hội An.

Hiện nay, do mưa lớn những ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực ở phường Hội An bị ngập nặng.

