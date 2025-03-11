Khoảnh khắc xé lòng: Dùng ghe đưa linh cữu vượt nước lũ ở Hội An

Ngày 3-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người dân dùng ghe di chuyển chiếc quan tài trong nước lũ ở Hội An khiến người xem không khỏi xót xa.

Theo nội dung trong đoạn clip, giữa dòng nước lũ đục ngầu, một nhóm đông người đang cùng nhau đẩy một chiếc ghe, bên trên là quan tài. Họ phải đi men theo đường ngập nước, vừa đẩy vừa giữ chiếc ghe để di chuyển trong lũ.