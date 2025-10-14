Khoảnh khắc trực thăng xoay tròn trên không rồi rơi thẳng xuống bãi biển

14/10/2025 14:31

MỸ - Đoạn video ghi lại cảnh tượng hãi hùng khi một chiếc trực thăng bất ngờ gặp sự cố, xoay tròn nhiều vòng trước khi rơi xuống bãi biển ở thành phố Huntington Beach, bang California.