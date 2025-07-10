Khoảnh khắc Thanh Thủy dạy Hoa hậu Thái Lan hát tiếng Việt khiến fan thích thú, hút hơn triệu view

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động quốc tế thuộc nhiệm kỳ Miss International, Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục hành trình lan tỏa sứ mệnh kết nối văn hóa tại hơn 10 quốc gia. Điểm dừng chân mới nhất của cô là Thái Lan - nơi người đẹp Việt Nam đồng hành cùng cuộc thi Miss International Thailand 2025 với vai trò khách mời và giám khảo danh dự.

Tại xứ sở Chùa Vàng, Thanh Thủy gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong trang phục truyền thống Chut Thai, tham quan chùa Wat Arun – một trong những biểu tượng văn hóa tâm linh nổi tiếng tại Bangkok. Hình ảnh nền nã, thanh lịch của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng và truyền thông Thái Lan.

Bên cạnh tham quan và giao lưu văn hóa, Hoa hậu Thanh Thủy còn ghi dấu ấn qua đoạn video hướng dẫn Hoa hậu Thái Lan hát ca khúc "Phép màu" - sáng tác nổi tiếng của diễn viên "Mưa đỏ" Nguyễn Hùng. Khoảnh khắc thân thiện và thú vị của Thanh Thủy và người đẹp Thái Lan nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.