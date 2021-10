Khoảnh khắc Phi Nhung 'thân như bạn' với con nuôi Hồ Văn Cường

Gần đây, trên mạng lan truyền lại video ngày trước của mẹ con cố nghệ sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Video clip khiến netizen nghẹn lòng, bởi khoảnh khắc vui vẻ, cười đùa bên cạnh nhau của họ giờ chỉ còn là kỷ niệm.



Hồ Văn Cường và mẹ nuôi - cố ca sĩ Phi Nhung

Trong đoạn clip này, Hồ Văn Cường đã hóa thân thành giám khảo chương trình để đánh giá bức ảnh Phi Nhung chụp vào thời điểm đó. Hình ảnh vui vẻ của cả nhà trước loạt biến cố xảy ra sau này.