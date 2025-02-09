Khoảnh khắc người dân bịn rịn chia tay các khối diễu binh, diễu hành A80

Trên các tuyến đường, người dân bịn rịn chia tay các chiến sĩ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khép lại, trên các tuyến phố Hà Nội vẫn còn vẹn nguyên dư âm đặc biệt Người dân bịn rịn chia tay những chiến sĩ đã trải qua nhiều tháng, ngày vất vả, góp phần tạo nên một buổi đại lễ thành công, giàu cảm xúc Người dân xếp hàng hai bên đường, những cái vẫy tay đong đầy tình quân - dân Hình ảnh chiến sĩ phòng không không quân bên Quốc kỳ, nở nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành nhiệm vụ Các chiến sĩ vẫy chào, đáp lại tình cảm nồng nhiệt của người dân Người dân cố gắng nán lại để chụp ảnh, giao lưu cùng các khối diễu binh, diễu hành Những nữ chiến sĩ cùng nhau dầm mưa, dãi nắng tập luyện A80 lưu lại hình ảnh sau đại lễ Hình ảnh đáng yêu của nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình và chiến sĩ thông tin