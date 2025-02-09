Khoảnh khắc người dân bịn rịn chia tay các khối diễu binh, diễu hành A80

02/09/2025 12:15

Trên các tuyến đường, người dân bịn rịn chia tay các chiến sĩ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Sau khi Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và cuộc diễu binh, diễu hành lịch sử khép lại, trên các tuyến phố Hà Nội vẫn còn vẹn nguyên dư âm đặc biệt.
Sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh khép lại, trên các tuyến phố Hà Nội vẫn còn vẹn nguyên dư âm đặc biệt
Người dân bịn rịn chia tay những chiến sĩ đã trải qua nhiều tháng, ngày vất vả, góp phần tạo nên một buổi đại lễ thành công, giàu cảm xúc
Người dân xếp hàng hai bên đường, những cái vẫy tay đong đầy tình quân - dân
Hình ảnh chiến sĩ phòng không không quân bên Quốc kỳ, nở nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành nhiệm vụ
Các chiến sĩ vẫy chào, đáp lại tình cảm nồng nhiệt của người dân
Người dân cố gắng nán lại để chụp ảnh, giao lưu cùng các khối diễu binh, diễu hành
Những nữ chiến sĩ cùng nhau dầm mưa, dãi nắng tập luyện A80 lưu lại hình ảnh sau đại lễ
Hình ảnh đáng yêu của nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình và chiến sĩ thông tin
