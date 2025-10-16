Khoảnh khắc nam sinh giới thiệu robot với Tổng Bí thư Tô Lâm gây 'bão' mạng

Niềm vinh dự lớn

Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Tổng Bí thư Tô Lâm dừng chân, mỉm cười trò chuyện cùng một nhóm sinh viên bên quầy robot pha cà phê tại không gian triển lãm trưng bày các sản phẩm công nghệ tiêu biểu, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất lan truyền trên mạng xã hội.

Nhân vật trong clip là Trần Duy Khanh, sinh viên năm cuối Trường ĐH Công nghiệp TPHCM. Nam sinh bình tĩnh giới thiệu sản phẩm nghiên cứu của mình trước Tổng Bí thư.

“Em thật sự bất ngờ và xúc động khi được gặp bác. Đây là niềm vinh dự rất lớn cho em. Lúc nhận nhiệm vụ mang robot đến đại hội, nhóm chúng em hiểu rõ quy mô và tầm quan trọng nhưng không ai ngờ Tổng Bí thư đã trực tiếp ghé thăm gian hàng của mình”, Khánh nói.