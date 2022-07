Khoảnh khắc kinh hoàng tấm kính lớn rơi từ tầng 12 tòa nhà cao tầng

Stuart Neaverson cho biết: "Tôi bị sốc khi trông thấy sự việc diễn ra ngay ở giữa khu phố sầm uất. May mắn, không ai bị thương sau khi sự cố xảy ra. Chúng tôi sẽ đánh giá toàn bộ về mức độ an toàn của tòa nhà để đảm bảo cư dân và người dân xung quanh được an toàn".