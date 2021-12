Khoảnh khắc kẻ sát nhân đánh tử vong dân quân trật tự

Trong clip, người đàn ông cầm hung khí được cho là thanh sắt dài đánh tới tấp vào 1 người đang gục trên đường. Khi thấy nạn nhân nằm bất động dưới đất, gã đàn ông còn cố tình đập thêm nhiều nhát rồi mới bỏ đi.



Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng phẫn nộ trước sự ra tay tàn bạo của người đàn ông.



Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Long Xuyên đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.



Ngay sau đó, nghi phạm ngay đã bị công an bắt giữ. Danh tính được xác định là Tạ Thanh Hải (SN 1990; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên)



Tại cơ quan công an, Hải khai bản thân nghiện ma túy và đánh nạn nhân đến tử vong.