Khoảnh khắc kẻ cướp đập tủ kính tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng

Đến gần 22h tối 26/8, Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc manh động.