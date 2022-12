Khoảnh khắc Hương Giang 'hất tay' Kim Duyên gây tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Kim Duyên thoải mái chia sẻ clip cùng chú thích bày tỏ sự vui vẻ, thậm chí còn tag cả đàn chị vào nên chắc chắn không có chuyện xích mích giữa 2 nàng hậu.



Trước làn sóng "ném đá" Hương Giang, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm cho rằng nữ ca sĩ bị oan vì đi trước nên vô tình không nhìn thấy đàn em chuẩn bị khoác tay mình.