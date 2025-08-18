Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.
Nhiều ý kiến đánh giá, Thanh Thủy và Tiểu Vy có nhiều nét tương đồng với đôi mắt to, gương mặt thanh tú, nụ cười sáng…
Không ít lần Thanh Thủy và Tiểu Vy lại "gây lú" vì rất thích diện đồ giống nhau khiến fan đều công nhận hai nàng hậu giống như hai chị em.
Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
