Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

Sở hữu đường nét tương đồng thôi chưa đủ, 2 Hoa hậu Việt Nam còn rất thích mặc đồ đồng điệu mỗi khi cùng xuất hiện. Không chỉ mặc áo dài cùng tông hồng, Thanh Thủy với Tiểu Vy đều để tóc xõa, đến màu son cũng giống nhau khiến khán giả suy đoán hai cô gái trang điểm cùng một nơi.