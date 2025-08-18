Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'

18/08/2025 18:36

Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc chung khung hình với Trần Tiểu Vy 'gây sốt' - Ảnh 1.
Sáng 18/8, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Huỳnh Thị Thanh Thủy cùng nhiều nghệ sĩ, KOLs tham dự Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Trước giờ diễn ra sự kiện, Tiểu Vy gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc diện áo dài đọ sắc cùng đàn em - Thanh Thủy.
Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc chung khung hình với Trần Tiểu Vy 'gây sốt' - Ảnh 2.
Cả hai bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia hội nghị, đưa lên tiếng nói của bản thân về vấn đề chung "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Bên cạnh đó, nhiều fan sắc đẹp để lại bình luận khen ngợi nhan sắc cuốn hút của 2 nàng hậu gen Z.

Nhiều ý kiến đánh giá, Thanh Thủy và Tiểu Vy có nhiều nét tương đồng với đôi mắt to, gương mặt thanh tú, nụ cười sáng…

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc chung khung hình với Trần Tiểu Vy 'gây sốt' - Ảnh 4.
Thanh Thủy, Tiểu Vy và MC Khánh Vy chung khung hình.
Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc chung khung hình với Trần Tiểu Vy 'gây sốt' - Ảnh 5.
Sở hữu đường nét tương đồng thôi chưa đủ, 2 Hoa hậu Việt Nam còn rất thích mặc đồ đồng điệu mỗi khi cùng xuất hiện. Không chỉ mặc áo dài cùng tông hồng, Thanh Thủy với Tiểu Vy đều để tóc xõa, đến màu son cũng giống nhau khiến khán giả suy đoán hai cô gái trang điểm cùng một nơi.
Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc chung khung hình với Trần Tiểu Vy 'gây sốt' - Ảnh 6.
Một lần khác, khi chọn áo dài cách điệu với nhiều chi tiết đính kết tỉ mỉ thì hai nàng hậu cũng làm tóc rất cầu kỳ. Người thì uốn lọn xoăn, người thì cài hoa trang trí.

Không ít lần Thanh Thủy và Tiểu Vy lại "gây lú" vì rất thích diện đồ giống nhau khiến fan đều công nhận hai nàng hậu giống như hai chị em.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khoanh-khac-hoa-hau-viet-nam-que-da-nang-do-sac-tran-tieu-vy-gay-sot-172250818150923897.htm
