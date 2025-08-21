Khoảnh khắc hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống, người đi đường bỏ chạy tán loạn

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo và huy động máy móc, nhân lực san gạt, xúc ủi đá để sớm thông tuyến.

Quốc lộ 4G là tuyến đường độc đạo nối các xã của huyện Sốp Cộp (cũ) ra bên ngoài nên vụ sạt lở khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/8 đến đêm 22/8 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm.

Cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.