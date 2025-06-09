‏Khoảnh khắc đời thường của 'Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025' trong ngày khai giảng năm học mới

‏Trâm Anh cho biết môi trường học tập tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đã giúp cô phát triển kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và sự tự tin để tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Chính nhờ sự tận tâm của thầy cô và các hoạt động phong phú, cô có cơ hội nuôi dưỡng tinh thần sống xanh, sống bền vững và tinh thần sẻ chia với cộng đồng.‏

‏Nhân dịp khai giảng, người đẹp gửi lời nhắn nhủ đến các tân sinh viên: ‏‏“Tôi chúc các bạn thật tự tin khi bắt đầu hành trình mới, dám ước mơ và dám hành động để biến ước mơ thành hiện thực. Hãy tận hưởng quãng thời gian sinh viên vì đó sẽ là những kỷ niệm quý giá nhất”.‏

‏Dù bận rộn với lịch trình của một hoa hậu, Trâm Anh cho biết việc học tập tại trường vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trong thời gian tới, cô mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện và đồng hành cùng sinh viên trong nhiều dự án ý nghĩa.‏

‏Hoa hậu Trâm Anh đang nỗ lực vừa học tập vừa trau dồi nhiều kỹ năng để chuẩn bị đến‏‏ ‏‏“Miss Earth” năm sau.

‏Khoảnh khắc giản dị của “Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025” trong ngày khai giảng đã mang đến nguồn cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ, khích lệ họ thêm tin tưởng vào bản thân và trân trọng quãng thời gian sinh viên.‏

‏Ngô Thị Trâm Anh sinh năm 2006 tại Hải Dương, hiện là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô cao 1m74, sở hữu hình thể cân đối cùng gương mặt rạng rỡ. Tháng 8 năm 2025, Trâm Anh đăng quang “Hoa hậu Trái Đất Việt Nam” tại cuộc thi tổ chức ở Hải Phòng với chủ đề “Vẻ đẹp tái sinh”, hướng tới lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và sống xanh. Cô đang tích cực rèn luyện kỹ năng để chuẩn bị đại diện Việt Nam tại “Miss Earth” vào năm sau.‏