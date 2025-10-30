Khoảnh khắc cứu sống bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết

Khoảng 21h30 tối 29/10, người dân đi bộ gần sông Hàn (TP Đà Nẵng) đã kịp thời cứu sống một bé trai bị trôi giữa dòng nước lũ chảy xiết, cách bờ chỉ khoảng 3m.
Vietnamnet tường thuật: Thời điểm này, nước sông Hàn dâng cao gần mép vỉa hè, chảy xiết do mưa lớn. Một thanh niên đang phát trực tiếp tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng phát hiện bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, liền hô hoán cầu cứu.
Khoảnh khắc sinh tử
Nghe tiếng kêu, nhiều người dân xung quanh lập tức chạy đến ứng cứu. Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp cứu bé, cho biết cháu bé được phát hiện gần khu vực chân cầu Rồng, đoạn phía trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm.
“Khi ấy, mọi người đang đứng quan sát nước lũ dâng ở sông Hàn thì thấy cháu bé trôi đến. Khi nghe tiếng hô, tôi cùng một thanh niên khác trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy tay cháu bé đang cố gắng giơ lên. Sau vài giây vật lộn, thêm một người nữa hỗ trợ, cả ba chúng tôi kéo được bé trai lên vỉa hè. Toàn bộ quá trình chỉ khoảng 45 giây”, anh Tuấn kể.
Theo clip ghi lại, khi được đưa lên bờ, bé trai hoảng loạn, không nói được. Người dân nhanh chóng sơ cứu và đăng thông tin tìm người thân lên mạng xã hội.
Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu (trú phường An Hải, bên kia sông Hàn) đã đến nhận và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Anh Tuấn chia sẻ với Vietnamnet rằng chưa rõ nguyên nhân vì sao cháu bé bị rơi xuống sông Hàn. Tuy nhiên, theo lời một người thân của cháu, bé bị nước cuốn trôi cách khoảng 1km trước khi được người dân phát hiện và cứu kịp thời.
“Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cháu đang chới với nên cố hết sức cứu, may mà kịp lúc”, anh Tuấn chia sẻ.
Trên Báo Thanh Niên, chị Hồ Đặng Minh T..., một trong số những người vớt bé lên bờ, kể lại:
"Có một thanh niên phát hiện người trôi sông và hô hoán. Ban đầu tôi tưởng là người câu cá ở đoạn trên kia gặp nạn trôi xuống, đến khi nhìn kỹ mới nhận ra đầu của bé giữa dòng nước. Tim tôi thắt lại, chẳng kịp nghĩ gì, hoảng loạn tôi và mọi người lao đến cứu, kéo bé lên bờ".
Lúc này, toàn thân ướt sũng, bé trai run rẩy vì lạnh, nhưng vẫn cầm chặt trong tay cây kẹo mút.
Khi được một người tháo vỏ kẹo đưa lại, cậu bé ngồi ăn ngon lành. Tuy nhiên, khi được mọi người hỏi thì bé trai im lặng, không trả lời.
Clip của chị Minh T. sau khi đăng tải trên mạng xã hội với mục đích tìm người thân được lan truyền chóng mặt. Nhiều người xúc động trước hành động nghĩa hiệp, nhưng cũng có không ít bình luận thiếu thiện chí, trách móc người cứu hộ: "vô tâm, không thay áo quần cho bé", "hỏi quá dồn dập, con nít không trả lời được".... Thậm chí, có những đồn đoán rằng "bé trôi từ Quảng Nam (cũ) ra sông Hàn...
Chia sẻ của người mẹ
Theo Báo Thanh Niên, chị T.H.T (mẹ cháu bé) đã lên tiếng: "Con tôi là trẻ đặc biệt, không giao tiếp bằng lời nhiều. Cháu rất thích nước nên đã tự trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống sông, không phải bị trôi từ Quảng Nam ra như mạng xã hội nói. Tôi đội ơn những người đã cứu con mình".
Chị T. kể lại với Báo Thanh Niên: tối hôm qua 29.10 chị đang làm việc trong nhà (ở phường An Hải) thì nghe tiếng cửa bật mở. Biết con trai hay ra quầy tạp hóa gần nhà để lấy kẹo, chị T. vội đội mưa đi tìm, nhưng suốt cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy.
Khi nhận tin con được cứu trên sông Hàn, chị T. liền đến hiện trường, sau đó được gặp con ở bệnh viện.
"Lúc đó tôi chỉ biết cảm ơn trời đất và những người đã cứu con mình. Mong mọi người đừng phán xét họ nữa. Họ đã liều mình cứu con tôi giữa dòng nước chảy xiết", chị T. xúc động chia sẻ.
Chị T cũng cho biết sáng nay 30.10, sau khi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, cháu bé đã được về nhà, sức khỏe ổn định.
Câu chuyện về "cháu bé trôi sông Hàn" không chỉ khiến người dân TP.Đà Nẵng thót tim, mà còn nhắc nhớ về lòng nhân ái giữa mùa mưa lũ. "Giữa lúc ai cũng lo phòng chống lũ, chứng kiến một em nhỏ được cứu sống thần kỳ khiến tôi tin rằng tình người luôn hiện hữu giữa những cơn dông", một người dân ở TP.Đà Nẵng viết trên mạng xã hội.