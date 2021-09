Khoảnh khắc cuối Phi Nhung cười vui bên Hoài Linh và Chí Tài

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ giữa ba nghệ sĩ Hoài Linh - Chí Tài - Phi Nhung trong chuyến lưu diễn tại Mỹ vào giữa năm 2018, nay được chia sẻ rộng rãi lại trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng hiện tại, tất cả những hình ảnh này chỉ còn lại kỷ niệm khi mà 2 trong số 3 nghệ sĩ đã ra đi vĩnh viễn.

Clip Phi Nhung vui đùa bên hai nghệ sĩ Hoài Linh - Chí Tài

Trong clip, Hoài Linh đùa vui, gọi trêu Phi Nhung là "Phi Nhún" bởi nữ ca sĩ luôn vừa đi vừa nhún. Hay như khoảnh khắc cả hai trò chuyện trêu đùa vui vẻ với tin đồn Hoài Linh từng yêu đơn phương Phi Nhung và ngược lại. Đặc biệt, giây phút Phi Nhung cười nói bên cố nghệ sĩ Chí Tài khiến ai cũng phải xúc động.