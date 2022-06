Khoảnh khắc bé gái 4 tuổi nói xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông đe nạt

Mẹ khóc hết hôm nay thôi, để mai mạnh mẽ bảo vệ con và em".

Cùng với bài đăng, người mẹ còn chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô con gái 4 tuổi đang khoanh tay, liên tục xin lỗi người đàn ông. Tuy nhiên ở phía đối diện, người đàn ông liên tục chỉ trỏ, đe nẹt, chất vấn đứa trẻ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bé gái 4 tuổi liên tục xin lỗi nhưng vẫn bị người đàn ông đe nạt mắng chửi

Liên quan đến vụ việc, vào chiều qua (9/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập Vũ Trọng Đam (34 tuổi, trú huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) để điều tra về đơn tố cáo người đàn ông này đánh bé gái 4 tuổi.



Đối tượng Vũ Trọng Đam. Ảnh: CAND.

Tại trụ sở điều tra, Đam khai nhận vào tối 7/6, anh ta đưa con đến chơi ở nhà bóng trong khu vui chơi của nhà sách tại khu đô thị Linh Đàm. Tại đây, anh ta bị cháu M. ném bóng nhựa vào mặt.

Đam cho biết thời điểm đó đã nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên dùng chân và tay đánh 2-3 phát vào người bé gái. Sau vụ việc, người đàn ông 34 tuổi bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình bé M..

Theo VTC