Khoảnh khắc bảo vệ chung cư lao xuống dòng nước xiết cứu 2 mẹ con ở Đà Nẵng

Từ đêm 17/10 đến sáng 18/10, TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường ở khu vực khu công nghiệp Hòa Khánh bị ngập sâu.

Tại tuyến đường số 4, khu vực trước nhà xe tòa nhà E1 và E2 thuộc khu chung cư Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, đục ngầu và chảy xiết.

Trong lúc di chuyển qua đoạn đường này, một người phụ nữ chở theo cháu bé khoảng 3 tuổi không may bị dòng nước xô ngã xe, trượt về phía miệng cống ngầm.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức lao đến hỗ trợ, đưa hai mẹ con lên vỉa hè an toàn. Chiếc xe máy bị nước cuốn trôi, sau đó mới được kéo lại.

Hình ảnh vụ việc được cư dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động.