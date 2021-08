Khoảng 20 triệu liều vắc xin Covid-19 về Việt Nam trong tháng 8 và 9

“Việc nghiên cứu và sản xuất thành công vắc xin phòng Covid-19 “made in Vietnam” an toàn, hiệu quả được xác định là một nhiệm vụ khoa học quan trọng giúp Việt Nam sớm tự chủ nguồn vắc xin và được quốc tế công nhận, sử dụng”, ông Thuấn nói. Dự án nghiên cứu thử nghiệm vắc xin Covivac bắt đầu từ tháng 5/2020. Ngày 3/8, Hội đồng đạo đức Quốc gia nhận được báo cáo giữa kỳ giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covivac. Kết quả cho thấy vắc xin này an toàn và có tính sinh miễn dịch, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn 2.



Ngày 7/8, Hội đồng đạo đức Quốc gia đã họp thông qua đề cương nghiên cứu giai đoạn 2 vắc xin Covivac.



Mục tiêu của giai đoạn 2 là đánh giá công thức và liều lượng vắc xin Covivac nào là tối ưu cho giai đoạn nghiên cứu TNLS tiếp theo. Tính an toàn và đáp ứng miễn dịch cũng sẽ tiếp tục được đánh giá. Dự kiến tháng 11 sẽ có kết quả giữa kỳ của giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng.





Quảng cáo

“Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đánh giá ngay, nếu kết quả tốt, chọn được liều phù hợp và khẳng định được tính sinh miễn dịch bước đầu sẽ cho triển khai ngay pha 3. Nếu đánh giá tốt, tháng 12 sẽ có kết quả ban đầu của giai đoạn 3. Vắc xin chứng minh được độ an toàn, tính sinh miễn dịch cao, bước đầu thể hiện rõ hiệu quả thì có thể đề xuất Hội đồng đạo đức, Hội đồng cấp phép để xem xét, cấp phép trong điều kiện khẩn cấp.”– Thứ trưởng cho hay.



GS.TS. Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho biết: “Kết quả của nghiên cứu giai đoạn 1 cho thấy tất cả các mức liều trong giai đoạn 1 đều an toàn và chúng tôi đã lựa chọn 2 mức liều để chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 rất quan trọng để lựa chọn mức liều thích hợp nhất, có đủ đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ và an toàn, để tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn 3”.



Một ưu điểm của vắc xin Covivac là được sản xuất bằng công nghệ trứng gà có phôi, đây là công nghệ sản xuất vắc xin cúm truyền thống đang được sử dụng rộng rãi. Điều này có nghĩa là Việt Nam đã có đủ năng lực sản xuất vắc xin ở quy mô lớn với giá cả hợp lý để phòng chống đại dịch.



Tại Việt Nam, đến nay có 3 vắc xin Covid-19 được cấp phép thử nghiệm lâm sàng gồm: Vắc xin NanoCovax (đang tiêm thử nghiệm giai đoạn 3), vắc xin Covivac (chính thức chuyển sang giai đoạn 2) và vắc xin ARCT-154 (nhận chuyển giao công nghệ từ Công ty Arcturus Therapeutics, Inc, Hoa Kỳ, đã kết thúc tiêm mũi một cho 100 người tình nguyện).