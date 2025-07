Khoảng 10 giờ sáng mai, bão số 3 đổ bộ Hải Phòng đến bắc Thanh Hóa

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá đã có mưa to đến rất to.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Từ ngày 20-7 đến chiều tối nay, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, như trạm Long Dinh (Quảng Ninh) 131.4 mm, trạm Cẩm Phả (Quảng Ninh) 130.8 mm, trạm Thanh Mai (Nghệ An) 104.4 mm, trạm Cát Bà (Hải Phòng) 89.4 mm...

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Theo ông Mai Văn Khiêm, dự báo khoảng trưa đến chiều mai (22-7) vùng tâm bão số 3 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ) có gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; ven biển Ninh Bình có gió cấp 8-9, giật cấp 13; tại Hà Nội, trưa và chiều 22-7 có gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8.