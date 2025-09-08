Khoản nợ hơn 560 tỷ liên quan ông Đường 'bia' sắp được đem ra đấu giá

Trong đó, dư nợ gốc hơn 382,6 tỷ đồng, dư nợ lãi 123 tỷ đồng, lãi quá hạn trên gốc gần 42,6 tỷ đồng, lãi quá hạn trên lãi gần 21,24 tỷ đồng.

Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính của hai công ty trên đến hết ngày 15/7/2025 tại IVB là 569,47 tỷ đồng.

Ngân hàng Liên doanh Indovina (IVB) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, gồm toàn bộ khoản nợ của CTCP Hoà Bình Xanh và CTCP Đầu tư Năm Sao.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ bao gồm: Quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần trong thời gian thuê đối với diện tích 17.695m2 để kinh doanh bất động sản du lịch, thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày 30/1/2008 tại thửa đất (lô) số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 thuộc Dự án Hoi An Golden Sea - phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng (trước đây là phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Dự án Hoi An Golden Sea do hai doanh nghiệp làm chủ đầu tư là Tập đoàn Hoà Bình do ông Nguyễn Hữu Đường làm chủ tịch (còn gọi là Đường 'bia') và CTCP Đầu tư Năm Sao.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ còn bao gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm ngày 27/3/2008 giữa Công ty Năm Sao và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam (cũ), diện tích gần 42.220m2 tại Dự án Hoi An Golden Sea. Ngoài ra, còn có toàn bộ công trình xây dựng (tài sản hình thành trong tương lai) thuộc dự án này.

Bên cạnh đó, tài sản bảo đảm còn bao gồm tòa nhà văn phòng tại thửa đất (lô) số 89, Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ, phường Nại Hiên Đông, TP Đà Nẵng.