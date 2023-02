Khoản nợ gốc vỏn vẹn 8 triệu đồng chưa trả của đại gia bất động sản một thời

Sau nhiều lần rao bán bất thành, chỉ trong một tuần gần đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) hai lần thông báo bán toàn bộ khoản nợ của CTCP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Khang Gia (Địa ốc Khang Gia) tại Agribank Chi nhánh 5, với tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 12/9/2022 là 6,164 tỷ đồng. Trong đó, số nợ gốc chỉ vỏn vẹn 8 triệu đồng, còn lại là nợ lãi phát sinh.

Ngân hàng lưu ý tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ sau ngày 12/9/2022 cho đến khi Địa ốc Khang Gia thanh toán hết khoản nợ gốc 8 triệu đồng.

Khoản nợ này được hình thành từ 4 hợp đồng tín dụng được ký vào các năm 2012 và 2013. Agribank không công bố chi tiết giá trị các hợp đồng tín dụng này. Tuy nhiên, tài sản đảm bảo cho các khoản vay gồm có 9 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trần Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tổng diện tích các lô đất này là 555,52m2, tất cả đều là đất ở tại đô thị có thời gian sử dụng lâu dài, do Sở TN-MT tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Địa ốc Khang Gia từ năm 2012.

Dù khoản nợ có tài sản đảm bảo “khủng” như trên, nhưng Agribank mong muốn thu về chỉ 3,65 tỷ đồng trong lần rao bán này. Mức giá đã giảm gần một nửa so với giá 6,165 tỷ đồng được công bố hôm 13/9/2022.