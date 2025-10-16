Khoai xéo quê xưa

Tình cờ vào Facebook đứa bạn cũ đang sống ở TPHCM, thấy nó than thở chiều mưa nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cả những món ăn dân dã tuổi thơ xưa mà chẳng thể tìm thấy giữa phố phường tấp nập, tôi chợt thèm vu vơ món khoai xéo mẹ làm trong những ngày mưa.

Nguyên liệu làm khoai xéo - Ảnh: V.M.

Khoai xéo có phải là món ăn đặc trưng chỉ có ở vùng quê xứ Nghệ? Tên gọi của nó bắt nguồn từ hành động “xéo” (làm cho hỗn hợp nguyên liệu quyện dẻo vào nhau) - một công đoạn trong quá trình chế biến. Đây là một trong nhiều món ăn người dân quê tôi sáng tạo từ củ khoai lang nhằm giúp các bữa ăn chỉ có khoai bớt ngán. Món ăn ấy thể hiện nét tảo tần, chịu thương chịu khó của phụ nữ nơi miền quê nghèo.

Khoai xéo thường được mẹ làm vào những ngày mưa gió dai dẳng. Cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế, công phu. Ngoài khoai khô chủ đạo còn có thêm đậu đen (hoặc đậu đỏ), đậu phộng, nếp, đường (hoặc mật).

Trước tiên, đem hầm mềm đậu. Khoai và đậu phộng nhanh chín hơn nên cho vào sau. Đến khi khoai mềm và nước trong nồi còn lại xăm xắp thì cho nếp vào, đậy kỹ vung và để lửa liu riu. Sau cùng, cho đường hoặc mật vào, ngọt nhạt tùy khẩu vị mỗi nhà.

Người nấu lấy 2 chiếc đũa bếp dùng lực mạnh xéo qua xéo lại để các nguyên liệu hòa trộn vào nhau, dẻo quánh. Sau khi hoàn thành, múc khoai ra mâm hoặc từng chén rồi dùng muỗng nén chặt, xắn thành từng miếng. Khoai xéo thường ngon ngọt hơn khi ăn nguội bởi lúc đó cái ngọt thơm được cô đặc lại. Ăn một miếng khoai xéo, ta cảm nhận được vị ngọt của khoai, dẻo thơm của nếp, bùi của đậu; thấm cả cái mặn mòi của đất, cái nhọc nhằn của quê hương. Cái đậm đà ấy như tính cách, tâm hồn, nghĩa tình người xứ Nghệ. Cứ thế, khoai xéo trở thành món ăn bình dị mà ngọt ngào trong từng kỷ niệm tuổi thơ.

Một công đoạn làm món khoai xéo - Ảnh: V.M.

Ngày nay, ruộng đồng đã thu hẹp lại, người quê dần ly nông rồi ly hương. Đất trồng khoai chẳng còn mấy, mà khoai nếu có trồng cũng chẳng nhiều củ như xưa. Mấy chục năm thoáng chốc, một ngày khoai bỗng trở thành đặc sản, người ta thỉnh thoảng mua ăn như món quà. Khoai tươi đã hiếm, nói gì đến khoai khô để nấu xéo. Cái cảm giác ăn đến chán ngán, hãi hùng món khoai xéo ấy bây giờ lại khiến người ta thèm thuồng bởi nó đã trở thành thứ đặc sản trong ký ức bao người xa quê.

Hoàn cảnh tạo nên ẩm thực, ẩm thực tạo nên văn hóa, văn hóa nuôi dưỡng kỷ niệm. Món ăn dân dã một thời bây giờ gợi nhắc bao người khao khát tìm về như muốn lưu giữ hương vị tuổi thơ.

Ngoài kia trời vẫn rả rích mưa cho lòng người thấm ướt nỗi bâng khuâng.