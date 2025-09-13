Khoai Lang Thang đến làng bí ẩn ở Ấn Độ, được gia đình nghèo mời bữa ăn 'nhớ cả đời'

Linh Trang - 13/09/2025 10:34

Bữa cơm đơn sơ nhưng ấm áp, chân thành tại một gia đình nghèo ở làng Kongthong (Ấn Độ) trở thành kỷ niệm đặc biệt trong hành trình khám phá thế giới của Khoai Lang Thang.

Cuối tháng 7, anh Đinh Võ Hoài Phương (quê Bến Tre), được nhiều người biết đến với tên gọi Khoai Lang Thang sở hữu kênh YouTube gần 3 triệu lượt theo dõi, có chuyến du lịch bụi tới Ấn Độ.

Trong lần thứ 3 trở lại quốc gia này, anh ghé thăm Kongthong, ngôi làng nằm nép mình bên cánh rừng rậm rạp ở East Hills, bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ.

Nằm ở vùng cao nguyên có lượng mưa nhiều bậc nhất thế giới, Kongthong quanh năm sương mù bao phủ. Anh Phương và bạn đồng hành phải lái xe hơn 3 tiếng trong màn sương dày đặc, qua nhiều đoạn đường sạt lở mới đến được ngôi làng.

"Kongthong không chỉ là một ngôi làng có khí hậu đặc biệt của Ấn Độ - mát mẻ và nên thơ mà còn có văn hóa độc đáo. Cuộc sống của người dân chưa đủ đầy nhưng ấm áp, hào sảng, sẵn sàng mời tôi thưởng thức những đồ ăn ngon nhất mà họ có", anh Phương chia sẻ với PV VietNamNet.

Tên mỗi người là làn điệu dài 30-60 giây

Kongthong được mệnh danh là “ngôi làng huýt sáo”. Người dân chủ yếu thuộc bộ tộc Khasi, sống bằng nghề nông, săn bắt và gọi nhau bằng tiếng huýt sáo.

Điều này khiến nam du khách Việt tò mò muốn tìm hiểu. Anh và bạn gửi ô tô ở đầu làng rồi đi bộ vào tham quan. Họ thử hỏi tên những đứa trẻ trong làng. Dù còn rất nhỏ, những đứa trẻ vẫn nhớ rõ tiếng huýt sáo của tên mình cũng như của bạn bè.

Những đứa trẻ thuộc làu cách huýt sáo tên mình và bạn bè

Một chàng trai tên Salam nhiệt tình mời anh Phương đến thăm nhà. Tại đây, anh được nghe giải thích về tập tục đặc biệt này.

Khi một đứa trẻ chào đời, người mẹ sẽ sáng tạo ra một giai điệu huýt sáo dành riêng cho con, gọi là jingrwai lawbei. Đây là “tên” sẽ theo đứa trẻ suốt đời. Giai điệu thường được lấy cảm hứng từ âm thanh thiên nhiên như tiếng mưa, gió, thác nước, chim hót… và không được trùng với bất kỳ ai, kể cả người đã khuất.

Tên gọi thường dài từ 30-60 giây. Ngoài ra, mỗi người còn có một “tên ngắn” dài khoảng 5-6 giây, dùng để gọi thân mật trong gia đình.

Người dân tin rằng việc huýt sáo giúp tránh bị ma quỷ nghe trộm, đi theo làm phiền. Một số người khác giải thích, do bà con thường vào rừng kiếm lương thực. Ở các hang động, khe núi, họ sử dụng tiếng huýt sáo, tiếng hú để gọi nhau dễ dàng hơn.

Nam du khách Việt bất ngờ khi được biết, ngôi làng có hơn 600 người và mỗi người có một tên huýt sáo khác nhau, không trùng lặp.

Bữa cơm xúc động ở gia đình nghèo

Không chỉ mời anh Phương tới thăm nhà và tìm hiểu về cách gọi tên đặc biệt, gia đình Salam còn mời 2 vị khách Việt Nam ăn bữa cơm tối. Với mong muốn tìm hiểu về cuộc sống, ẩm thực của người dân Kongthong, anh Phương vui vẻ đồng ý.

Anh Phương dự tính sẽ đi quanh làng tìm mua một chút thức ăn để cùng gia đình Salam nấu bữa tối. Tuy nhiên, vì đã là chiều muộn nên quầy bán thịt duy nhất trong làng đã hết hàng.

Khi bước vào bếp nhà Salam, anh bất ngờ thấy thau gạo của gia đình cạn sát đáy. Vậy nhưng Salam vẫn nấu một nồi cơm đầy, cẩn thận hớt phần cơm trên – vốn sượng và kém ngon – để lại cho mình, nhường phần cơm ngon cho khách.

Thau gạo đã gần hết của gia đình Salam

Khi Salam nấu cơm, anh Phương trò chuyện và được biết, tại Kongthong, giá thịt rất đắt đỏ. Gia đình Salam thường chỉ ăn thịt 1 lần mỗi tuần. Họ cũng ăn cá nhưng rất ít vì phải đi chợ và giá cao. Bữa cơm chủ yếu chỉ có rau bắp cải xào đơn giản.

Nhưng khi có 2 vị khách ghé thăm, Salam lại làm nhiều món hơn. Anh xào bắp cải và làm một món hầm từ hành tím, ớt, bột nghệ, khoai tây, đậu lăng đỏ mời khách. Anh cũng cẩn thận bóc 3 quả trứng làm một món tương tự trứng sốt cà chua.

Khi cơm và thức ăn được chia ra bát, anh Phương rất ngạc nhiên vì gia đình có gần 10 người nhưng chỉ chia 3 bát cơm. Salam cho biết, mẹ anh ấy và mọi người chưa đói. Họ còn muốn đợi các thành viên khác về ăn cơm.

Nhưng theo anh Phương, do lượng đồ ăn quá ít nên gia đình này đã nhường cho khách. "Lúc ăn cơm, tôi cảm thấy ấm áp, gần gũi nhưng tất nhiên cũng áy náy khi gia đình nhường gạo, trứng cho mình.

Salam nói dối rằng anh ấy no rồi, để phần trứng cho tôi. Thật sự bữa cơm ấy rất xúc động. Đó có lẽ là một trong những bữa cơm đáng nhớ nhất, cuộc gặp đặc biệt nhất trong hành trình lang thang khám phá thế giới của tôi", anh Phương tâm sự.

Salam liên tục giục anh Phương ăn nhiều để đủ năng lượng di chuyển đi xa. Thấy bát cơm của anh gần hết, chàng trai lập tức múc thêm thìa cơm đầy nóng hổi. "Anh ăn thêm đi. Đừng ngại". Bát cơm đơn giản nhưng anh Phương cảm thấy rất ngon.

Chàng trai Ấn Độ tốt bụng Salam (áo hồng)

Đoạn video ghi lại bữa cơm được đăng trên TikTok đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem. Nhiều người xúc động trước sự chân thành, hiếu khách của gia đình Salam. Họ nhận xét ngôi nhà tuy nhỏ, thiếu thốn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, các vật dụng bếp núc được lau chùi sáng bóng - thể hiện sự tôn trọng khách.

Trước khi rời làng, anh Phương và bạn đồng hành ghé tiệm tạp hóa mua trứng và một ít quà tặng gia đình Salam như lời cảm ơn.

"Khi chủ nhà nhiệt tình mời dùng bữa, tôi quan niệm, mình ăn càng nhiều họ càng vui. Tôi muốn họ thấy mình không chê đồ họ nấu, không lãng phí. Món quà tôi tặng gia đình Salam không phải để mua bữa ăn mà để thể hiện tình cảm, sự trân trọng và biết ơn", nam du khách Việt chia sẻ.

Anh Phương rất mong có cơ hội trở lại Kongthong để gặp gia đình Salam.

Video: Khoai Lang Thang﻿