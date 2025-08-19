Khoai lang sầu riêng Trung Quốc 160 nghìn/kg: Sự thật tên gọi gây tò mò

Khoai lang là mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng trong nước. Đây từng là loại củ cứu đói, nay được trồng thành vùng chuyên canh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năm 2024, nước ta đã thu về gần 900 tỷ đồng từ xuất khẩu khoai lang.

Tại thị trường Việt Nam, khoai lang cũng được bày bán tràn ngập siêu thị, chợ, thậm chí đổ đống trên vỉa hè với giá dao động từ 10.000-35.000 đồng/kg tùy loại.

Tuy nhiên, từ tháng 7 đến nay, khoai lang sầu riêng Trung Quốc bất ngờ đổ bộ thị trường, gây sốt khắp các chợ online lớn nhỏ.

Giới buôn quảng cáo khoai có ruột vàng, khi nướng hay hấp đều dẻo, ngọt, tan trong miệng.

Cùng với đó, tên gọi “khoai lang sầu riêng” khá lạ lẫm nên giá bán vì thế cũng rất đắt đỏ, lên tới 240.000-300.000 đồng/thùng 2,5kg, thậm chí một số đầu mối rao bán giá 400.000 đồng/thùng. Tính ra, 1kg khoai lang sầu riêng Trung Quốc có giá từ 96.000-160.000 đồng/kg, cao gấp khoảng 5-10 lần giá khoai lang Việt Nam.